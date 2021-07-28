Вологда, 28 июля, 2021, 18:06 — ИА Регнум. В Вологодской области режим повышенной готовности, введенный из-за COVID-19, продлен до конца августа. Об этом в ходе заседания оперштаба заявил глава региона Олег Кувшинников, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Напомню, в регионе запрещено проведение любых массовых мероприятий, закрыты кинотеатры и детские комнаты. Кроме того, приостановлена деятельность театров, концертных залов. Проведение спортивных мероприятий разрешено только без зрителей. Заведения общественного питания должны быть закрыты с полуночи до шести часов утра», — заявил губернатор.

Кувшинников отметил, что число заболевших в регионе продолжает увеличиваться в среднем на 20 человек в сутки, в моногоспиталях находятся более тысячи человек.