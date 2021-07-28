Москва, , 18:04 — REGNUM Вопросы Закавказья и Афганистана обсуждались на встрече российского президента Владимира Путина с Совбезом РФ 28 июля. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Заседание Совбеза РФ Kremlin.ru

Отметив, что глава государства и члены СБ РФ рассматривали на совещании актуальные проблемы социально-экономической сферы страны, Песков добавил:

«Кроме того, затрагивались также актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию в Афганистане, а также на азербайджанско-армянской границе».

Напомним, ситуация на границе Армении и Азербайджана, где в осенью 2020 года происходили военные действий, периодически обостряется. Проблемы со стороны Афганистана этим летом обострились у Таджикистана.

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Лидеры упомянутых бывших советских республик (Армении, Азербайджана, Таджикистана) не раз обращались в Москву для обсуждения своих приграничных проблем.

Москва добилась прекращения войны на границе Армении и Азербайджана. Оказывается поддержка и Таджикистану.

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