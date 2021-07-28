Ивано-Франковск, Украина, 28 июля, 2021, 18:05 — ИА Регнум. При падении самолета в Ивано-Франковской области Украины сегодня, 28 июля, разбились хасиды из США.

Цитата из видео Крушение самолета Ан-26 под Харьковом

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на информацию объединённой еврейской общины Украины.

Уточняется, что в результате крушения легкомоторного самолёта погибли четыре человека — пилот и трое хасидов из США, которые были из группы, прибывшей на отдых в этот район.

Другие подробности пока неизвестны.

ИА REGNUM напоминает, что крушение произошло днем 28 июля в Коломыйском районе Ивано-Франковской области. Легкомоторный спортивный самолет WT-10 Advantic рухнул на частный дом и загорелся. В доме находилась семья — мать с двумя детьми, но они успели покинуть помещение до столкновения и не пострадали.