Тула, 28 июля, 2021, 17:57 — ИА Регнум. Малые и средние предприятия Тульской области всё активнее выходят на зарубежные рынки. Помощь в этом им оказывает Центр поддержки экспорта в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Тульская продукция

Так, в апреле 2021 года губернатор Тульской области Алексей Дюмин рекомендовал Центру поддержки экспорта помочь алексинскому экологическому агропроизводству «Черный хлеб» разместить каталог органической продукции на международной электронной торговой площадке Alibaba.com. Это дало компании возможность заключить контракт с покупателем из Греции на поставку 21 тонны органической пшеницы спельты. На данный момент отгружена первая партия органического зерна.

Также в конце 220 года на специализированной площадке по продаже продуктов питания Epinduo.com (Китай) предложение разместила компания «Старые традиции». В июне 2021 года компания заключила долгосрочный контракт на поставку белевской пастилы в Китай.

Также с мая 2021 года батончики тульского производителя КФ «Тореро» стали доступны пассажирам «Аэрофлота», а с июля — пассажирам авиакомпаний «Уральские авиалинии» и «Royal Flight».

«Размещение товара на популярных международных маркетплейсах в современных реалиях — это возможность для тульского предпринимателя расширить географию продаж, популяризировать продукцию и получить дополнительную прибыль», — отметил министр промышленности и торговли Тульской области Вячеслав Романов.