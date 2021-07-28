Лондон, 28 июля, 2021, 17:55 — ИА Регнум. Студия Kinetic Games намекнула, что вскоре внесёт в многопользовательскую хоррор-игру Phasmophobia значительные изменения. Об этом 28 июля сообщил портал PCGamesN.

Иван Шилов ИА REGNUM Phasmophobia

«Большие вещи впереди», — написали разработчики в публикации на twitter-странице проекта. Пока Kinetic Games не стала раскрывать подробности, однако поклонники игры предполагают, что студия переделает в Phasmophobia системы прогресса, целей, уровней, а также внесёт изменения в экипировку и режимы сложности.

https://twitter.com/KineticGame/status/1419985102088585216

Напомним, Phasmophobia предлагает геймерам выступить в роли охотников за призраками. Релиз игры в формате раннего доступа состоялся в Steam 18 сентября 2020 года.