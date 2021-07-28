Санкт-Петербург, 28 июля, 2021, 18:09 — ИА Регнум. Супруга бывшего футболиста петербургской команды «Зенит», а ныне тренера Владислава Безбородова — ИринаБезбородова — подала встречное заявление на семилетнего сына певца Стаса Пьехи. Женщина просит привлечь ребенка к уголовной ответственности ребенка за порчу надувного бассейна. Об этом 28 июля сообщил адвокат семьи Пьехи Сергей Жорин в своем телеграмм-канале.

Адвокат Сергей Жорин. Ирина Безбородова.

По его словам, заявление Безбородова отнесла в 89 отдел полиции поселка Рощино Ленинградской области, сотрудники которого начали доследственную проверку.

«Абсурд заключается не столько в том, что в соответствии со статьей 20 УК РФ («Возраст, с которого наступает уголовная ответственность») Петя Пьеха не достиг возраста наступления уголовной ответственности, сколько в том, что госпожа Безбородова озадачена исключительно переживаниями о бассейне, который к слову благополучно восстановлен и эксплуатируется», — заметил в комментарии ИА REGNUM адвокат Жорин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правоохранители организовали проверку по факту нанесения травм 18 июля в коттеджном поселке в Рощино в Выборгском районе Ленинградской области семилетнему сыну Стаса Пьехи и модели Натальи Горчаковой.

По данным пострадавшей стороны, 53-летняя Ирина Безбородова, после того как мальчик проткнул карандашом резиновый бассейн ее сына, схватила ребенка за руку и силой бросила его на землю. В результате у мальчика врачи зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, ушибы, после нескольких дней наблюдения в больнице его отпустили на амбулаторное лечение. Сама Безбородова утверждала, что ребенок сам упал, когда она выводила его с участка.

Ситуацией заинтересовались в СК РФ, а глава ведомства Александр Бастрыкин взял ход проверки на личный контроль.