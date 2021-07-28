Красногорск, , 17:43 — REGNUM Вопросы международной повестки дня, включая ситуацию в Афганистане и на границе Армении и Азербайджана, 28 июля обсудил президент России Владимир Путин с постоянными членами Совета Безопасности России. Об этом сообщил сайт Кремля.

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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В целом совещание было посвящено вопросам социально-экономического развития России. В мероприятии приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев и другие.