Самара, 28 июля, 2021, 17:50 — ИА Регнум. Причиной гибели рыбы в водоемах Самарской области может служить сброс в водохранилища промышленных, сельскохозяйственных и бытовых сточных вод, содержащих фосфаты и нитраты. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Мертвая рыба

«Сброс в водохранилища промышленных, сельскохозяйственных и бытовых сточных вод, содержащих фосфаты и нитраты, способствует тому, что в этих условиях цианопрокариоты производят наибольшее количество разнообразных токсических веществ, а это наряду с низким содержанием растворенного кислорода в придонных слоях воды, может служить причиной гибели рыбы», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По информации некоторых СМИ, которые приводят слова заместителя директора по науке института экологии Волжского бассейна РАН, кандидата биологических наук Александра Файзулина, замор рыбы никак не связан с загрязнением воды химическими веществами.

«Причиной замора рыбы является недостаток кислорода. Эта ситуация усугубляется еще и аномально высокими температурами. Если взять данные метеорологов, они пишут, что все пороги превышены на несколько градусов. Мы сейчас побили все рекорды. Естественно, вода не сразу, но потихоньку прогревается, и содержание кислорода падает», — сообщил Файзулин.

Сообщается, что вода в Волге прогрелась до 25 °C, при том, что средняя температура воды в июле составляет 21,1°C. Ситуация усугубляется цветением воды: водоросли в процессе фотосинтеза днем вырабатывают кислород, а ночью его потребляют, тем самым вызывается недостаток кислорода.

Отмечается, что все эти факторы могут быть вызывать гибель рыбы.

РанееИА REGNUMсообщало о том, что в Тольятти зафиксировали массовую гибель рыбы в реке.