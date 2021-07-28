Токио, 28 июля, 2021, 17:39 — ИА Регнум. 28 июля в Сайтаме на стадионе «Сайтама 2002» сборная Аргентины U23 по футболу в рамках третьего тура группы C Олимпийских игр не смогла в решающем матче одержать победу над сборной Испании U23. Основное время противостояния завершилось со счетом 1:1. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Olympic.ru Олимпиада в Токио 2020

Первый мяч на экваторе второй половины забил 25-летний опорный полузащитник «Реал Сосьедада» Микель Мерино — 1:0. Голевую передачу на свой счет записал Дани Ольмо. Через 21 минуту опорный полузащитник Томас Бельмонт вернул аргентинцев в игру — 1:1.

Сборная Аргентины, набрав 4 очка, заняла третье место в турнирной таблице группы C. В плей-офф турнира вышли олимпийские сборные Испании U23 и Египта U23.

Составы команд:

Испания U23: Симон, Кукурелья, Торрес, Гарсия, Гил (Вальехо, 87'), Субименди, Мерино (Монкайола, 87'), Педри (Солер, 74'), Асенсио, Оярасабаль (Мир, 74'), Ольмо (Сальватьерра, 85').

Аргентины U23: Ледесма, Перес, Браво (Мошевич, 83'), Эррера, Медина, Бельмонт, Вера (Коломбато, 55'), Урзи (Альмада, 70'), МакАллистер (Пайеро, 55'), Барко (Де ла Вега, 46'), Гайч.