Вашингтон, 28 июля, 2021, 17:37 — ИА Регнум. Valve больше не называет конкретные сроки поставок портативной консоли Steam Deck. Об этом 28 июля написал журнал PC Gamer.

Иван Шилов ИА REGNUM Steam

Автор статьи обратил внимание, что компания, ранее заявлявшая, что покупатели, сделавшие заявку на бронирование, получат консоль в течение последующих трёх месяцев, изменила подход и начала называть примерные сроки поставок.

Например, сейчас жителям США и Великобритании Valve сообщает, что они смогут приобрести консоль только «после второго квартала 2022 года». Таким образом, в лучшем случае они получат Steam Deck в период с июля по сентябрь 2022-го, в худшем — в четвертом квартале 2022-го или вообще в 2023 году.

Напомним, Valve представила Steam Deck 15 июля 2021 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что спекулянты уже начали выставлять на онлайн-аукционе eBay объявления о продаже консоли по завышенным ценам.