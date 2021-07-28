28 июля 2021 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях Украины обсудили заявление украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о том, что саммит так называемой «Крымской платформы» превратит Крым в «неподъёмный груз» для России.

Оксана Переможенко, , 19:30 — REGNUM Саммит так называемой «Крымской платформы» превратит Крым в «неподъёмный груз» для России. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 28 июля в ходе брифинга в МИД страны.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«Крым для России уже стал чемоданом без ручки. Крымская платформа превратит его в неподъёмный груз», — заявил дипломат.

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Новость в социальной сети Facebook обсудили на странице канала «112 Украина». Многие задались вопросом, если Крым для России «станет неподъемным грузом», то чем он будет для Украины?

«Ну если он для России неподъёмный, то что мы с ним бы делали? Отвечаю: продали бы США под военную базу вместе с рабами», — написал Роман К.

«Так и планировалось, из-за этого весь сыр-бор, как говорится! РФ действовала на упреждение», — ответила ему Taisia D.

«Те, кого отправят к нам на этот саммит-платформу, выразят озабоченность, попробуют «толкнуть» свое б/у имущество и без задней мысли уедут назад ждать праздничного дня открытия «Северного потока — 2»…» — добавил Майский Барин.

Севастополь Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

«Для них он приятная ноша, так как там главным смыслом «отжатия» Крыма была военно-морская база в Севастополе, а Кулеба так и не понял», — пишет Виктор Д.

«А Крымский мост когда должен развалиться?» — иронизирует вопросом Олег Валентинович.

«Только мост «демонтируют» по приговору международного суда и всё, «оккупанты» по домам. Вот-вот, буквально со дня на день», — добавил Алекс С.

«Для РФ нет ничего неподъемного», — отреагировала Елена К.

«Похоже, это граждане Украины стали неподъемным грузом для Украины», — отметила Галина С.

«А для нас? Они не могут пенсии дать нормальные для более или менее нормальной жизни, а смотрят, как Россия справляется с грузом. Это только для нашей власти мы груз, а не люди», — пишет Людмила Д.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

«Если он неподъемный для России, что мы с ним делать будем?» — спросила Елена П.

«За Крым для РФ не знаю, а вот должность министра для этого типа — неподъёмный груз», — иронизирует Константин Р.

«Так если Крым для России неподъёмный, то… [зачем] и нам такая тяжесть?» — подытожила Виктория В.

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