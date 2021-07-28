Киев, 28 июля, 2021, 17:36 — ИА Регнум. Правительство Украины утвердило проект соглашения с США о сотрудничестве в военно-технической сфере.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина. и США

Соответствующее решение было утверждено на заседании правительства сегодня, 28 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно информации пресс-службы кабинета министров Украины, соглашение будет касаться исследований, разработок, испытаний военно-технических проектов, направленных на оснащение Вооруженных сил Украины современным вооружением и техникой по стандартам НАТО.

Документ поручено подписать министру обороны Андрею Тарану.

Напомним, что военное сотрудничество Украины и США станет одним из ключевых пунктов переговоров в ходе визита президента Зеленского в Вашингтон, который должен состояться 30 августа.