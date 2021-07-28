Выборг, Ленинградская область, 28 июля, 2021, 17:47 — ИА Регнум. После скоропостижной смерти предыдущего главы Выборгского района Ленинградской области, который умер от ковида спустя полгода после назначения на должность, совет депутатов выбрал нового руководителя. Им стал бывший первый заместитель главы Валерий Савинов. Об этом 28 июля сообщили в пресс-службе районной администрации.

Пресс-служба администрации МО «Выборгский район» ЛО Новый глава МО «Выборгский район» ЛО Валерий Савинов

На итоговом заседании конкурсной комиссии тестирование и индивидуальное собеседование проходили четыре претендента. В результате были определены два кандидата, показавших хорошую профессиональную подготовку и набравших наибольшее количество баллов — Михаил Торопов (глава администрации МО «Красносельское сельское поселение») и Валерий Савинов.

«В ходе голосования депутаты поддержали решение конкурсной комиссии и проголосовали за назначение Валерия Савинова на должность главы администрации муниципального образования «Выборгский район», — уточнили в пресс-службе.

Валерий Геннадьевич Савинов родился 1 мая 1976 года в городе Приморске Выборгского района Ленобласти и всю своею трудовую деятельность связал с родным районом. Начинал карьеру политика в должности ведущего специалиста Первомайской администрации, с 2008 года — глава администрации Красносельского поселения, с 2011 года был главой администрации МО «Рощинское городское поселение», в феврале 2021 года был назначен на должность первого заместителя главы Выборгского района, а в июне — на должность врио главы района. Женат, имеет сына.

Предыдущего главы — 56-летнего Ильдара Гилязова — не стало 12 июня. Он скоропостижно скончался в Ленинградской областной клинической больнице после тяжелого течения коронавирусной инфекции и сопутствующих осложнений. На посту главы Выборгского района он находился с ноября 2020 года, до этого был депутатом Заксобрания Ленобласти.