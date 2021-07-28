Москва, 28 июля, 2021, 17:28 — ИА Регнум. До конца 2021 года будет запущено девять станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы. Об этом сообщил 28 июля мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра места строительства станции «Новаторская».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Мэр напомнил, что на БКЛ, которая является крупнейшим проектом метростроения, уже построили 11 станций. Ещё девять станций будет построено до конца 2021 года. В результате останется сдать ещё 11 станций, их введут в эксплуатацию в 2022 и 2023 годах.

Собянин также уточнил, что до конца 2021 года будет построено две третьих БКЛ.