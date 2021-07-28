Ижевск, 28 июля, 2021, 17:27 — ИА Регнум. В Ижевске завершено расследование уголовного дело против 44-летней местной жительницы, которая обвиняется по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Марина Каширская ИА REGNUM Балконы

По данным следствия, в июне 2021 года около дома по улице Петрова в Ижевске было обнаружено тело семилетней девочки с травмами, характерными для падения с высоты. Было установлено, что ребенок упал из окна балкона на седьмом этаже здания. В это время мать с сестрой и братом погибшей находились в квартире. Женщина пребывала в состоянии алкогольного опьянения и уснула, при этом она знала, что балконная дверь не заперта, а окно открыто. Дети были оставлены без присмотра.

В ходе расследования произведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, проведены необходимые судебные экспертизы. В рамках судебно-медицинской экспертизы было установлено, что женщина страдает психическим расстройством и нуждается в лечении.

Уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о применении медицинских мер принудительного характера.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая в социальных сетях было опубликовано видео, на котором запечатлён маленький ребёнок, оказавшийся на подоконнике на четвёртом этаже дома в Перми. На улице очевидцы наблюдали за ребёнком и приготовились ловить мальчика, растянув одеяло.

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