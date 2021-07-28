Пенза, 28 июля, 2021, 17:29 — ИА Регнум. На время летних канукул в Пензе трудоустроят порядка 200 детей из малообеспеченных семей, а также состоящих на различных видах профилактического учета, сообщает мэрия.

Yarmp.ru Трудоустройство подростков

Рабочие места для подростков созданы на базе муниципальных учреждений культуры, образования, физической культуры, спорта, молодёжной политики. Время смены составляет от 2,5 до 3,5 часов. Ребята убирают помещения и прилегающие территории, поливают цветы на пришкольном участке. Месячная зарплата начисляется в сумме 6,5 тыс. рублей, что в два раза больше показателя прошлого года. Средства выплачиваются из городского бюджета. Помимо этого, трудоустроенным детям центры занятости Пензы окажут материальную помощь в размере 3 тыс. рублей.

В период с мая по июль временно трудоустроили 136 подростков. В августе-сентябре первую зарплату получат еще 64 ребенка.

Всего на эти цели в рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории города Пензы в 2020—2026 годах» предусмотрены денежные средства в размере более 1,8 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году на организацию отдыха и оздоровления детей в Пензенской области направят 273,5 млн рублей, из них 105,6 млн рублей — на отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Всего в Пензенской области в этом году отдохнут свыше 40 тыс. детей и подростков.

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