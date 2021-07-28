Москва, 28 июля, 2021, 17:27 — ИА Регнум. 23-летний атакующий полузащитник московского ЦСКА и сборной Хорватии по футболу Никола Влашич может продолжить карьеру в санкт-петербургском «Зенит». 28 июля итальянское издание La Gazzetta dello Sport сообщило, что руководство «сине-бело-голубых» готово выложить за хорватского полузащитника 25 миллионов евро.

Антон Зайцев Никола Влашич

Никола Влашич не сыграл в первом матче ЦСКА в новом сезоне, просидев все 90 минут на скамье запасных. «Красно-синие» без Влашича одержали минимальную победу над «Уфой» со счетом 1:0. Единственный мяч на 62-й минуте встречи забил Антон Заболотный после навеса Алана Дзагоева.

В прошедшем сезоне Никола Влашич принял участие в 26-ти турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2020/21, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Хорватский полузащитник стал лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом «армейцев».

Текущее соглашение Влашича с «красно-синими» рассчитано до конца сезона 2023/24. Авторитетный портал transfermarkt оценивает полузащитника в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Никола Влашич попросил руководство ЦСКА отпустить его в «Милан».