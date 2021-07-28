Сыктывкар, 28 июля, 2021, 17:20 — ИА Регнум. В Коми вакцинацию от COVID-19 завершили 140 650 человек, это 39% от плана. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в республиканском минздраве.

(сс) whitesession Вакцина

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«Почти 31% вакцинированных — лица старше 60 лет», — отметили в ведомстве.

Напомним, в Коми для формирования колективного иммунитета от коронавируса необходимо вакцинировать как минимум 360 тысяч человек.