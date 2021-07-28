Уфа, 28 июля, 2021, 17:17 — ИА Регнум. Превышение предельно допустимой концентрации хлорида водорода зафиксировали в Уфе. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба Башкирского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

Дым из труб

Сообщается, что 27 июля в районе улицы Мира было зарегистрировано превышение предельно допустимых концентраций хлорида водорода: концентрация составила 1,6 ПДК.

«Превышения допустимых концентраций по остальным контролируемым на постах примесям (пыль (взвешенные вещества), диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, сероводород, фенол, аммиак, формальдегид, бензол, ксилолы, этилбензол, толуол, хлорбензол, изопропилбензол (кумол)) не наблюдались», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что жители Уфы не однократно жаловались на неприятный запах в городе.