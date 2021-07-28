Киев, 28 июля, 2021, 17:23 — ИА Регнум. Все обвинения, которые власть пытается предъявить главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку являются «надуманными», а то, что вменяют оппозиционному политику как преступление, на самом деле преступлением не является.

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Об этом в ходе пресс-конференции сегодня, 28 июля заявил народный депутат Украины от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

Мероприятие транслировал оппозиционный телеканал «Первый независимый». На пресс-конференции присутствовали представители адвокатской группы, защищающей Виктора Медведчука, а также народные депутаты от партии «ОПЗЖ», которые вошли в состав группы, занимающейся проверкой информации о якобы совершенных главой политической силы преступлениях.

Кузьмин отдельно подчеркнул, что доказательная база по делу Медведчука собрана с грубыми нарушениями действующего законодательства, соответственно, доказательствами являться не может.

«Результаты нашей проверки деятельности Медведчука будут изложены в отдельном документе, справке, которую мы обязательно обнародуем, и не только в парламенте, мы ее обнародуем для всего украинского общества и международного сообщества тоже. Мы ее обнародуем максимально, где это возможно, и сделаем все, чтобы эта информация была общедоступна», — сказал политик.

Он подчеркнул, что план по преследованию оппозиции и дискредитации Виктора Медведчука был разработан Службой безопасности Украины и включал в себя также запугивание членов партии и членов их семей при помощи национал-радикалов и экстремистских группировок.

«Сегодня мы можем утверждать, что кампания по дискредитации политической партии ОПЗЖ и ее лидеров — это не какая-то придуманная история… Это реальная преступная кампания, развязанная действующей украинской властью. Я напомню, что еще в 2019 году президент Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, заявил о том, что ОПЗЖ и Виктор Медведчук закончат плохо — это было два года назад. После этого в СМИ появилась часть документации, документации СБУ, так называемый секретный план по дискредитации ОПЗЖ, который предусматривал все то, что мы сегодня наблюдаем, все то, что происходит с партией и с Медведчуком. Этот план предусматривал возбуждение сфабрикованных уголовных дел в отношении лидеров оппозиции и самого Медведчука, в том числе и членов его семьи. Этот план предусматривал информационные атаки на членов ОПЗЖ, массовое возбуждение дел в отношении членов партии и их сторонников, дискредитацию через вбросы информационные, утечки сфабрикованной информации, привлечение заведомо невиновных членов партии и их соратников к уголовной ответственности, запугивание соратников, наших единомышленников, создание атмосферы страха. И все это с целью дискредитации политической партии и ее лидеров. Все это, повторюсь, было в свободном доступе в прессе еще в 2019 году», — подчеркнул Кузьмин.

Также депутат акцентировал внимание на том, что всё, что силовики пытаются предъявить сейчас Медведчуку, не имеет под собой ни фактов, ни доказательств.

«Все, о чем вы слышите в последнее время, все, о чем говорят в СМИ, все, о чем говорят политики, правоохранители, прокуроры, полицейские, сотрудники СБУ, все это пустые слова, не имеющие под собой никаких доказательств. Все, что предъявляют Медведчуку в качестве обвинений — на самом деле преступлением не является. Все, что хоть как-то похоже на какие-то нарушения, то, что пытаются за уши притянуть, к нему не имеет никакого отношения. Он не имеет никакого отношения ко всем этим мифическим государственным изменам и прочему. Более того, даже те документы или те доказательства, которые были собраны сотрудниками СБУ, даже они собраны с нарушением действующего законодательства, а значит, доказательствами не являются», — резюмировал Кузьмин.

ИА REGNUM напоминает, что 30 июля в Киевском апелляционном суде должно состояться рассмотрение протеста политика на решение суда о его содержании под круглосуточным домашним арестом до 7 сентября. Изначально заседание было назначено на 20 июля, но его перенесли под предлогом того, что судьи не успели ознакомиться с обстоятельствами дела.