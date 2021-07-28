Париж, 28 июля, 2021, 17:13 — ИА Регнум. Все области Франции оказались затронуты четвёртой волной пандемии коронавируса, сообщил 28 июля журналистам официальный представитель правительства республики Габриэль Атталь.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Париж. Франция

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Отметив, что эпидемиологическая ситуация во Франции всё ухудшается, Атталь сказал:

«Четвёртая волна пандемии затронула всю территорию Франции».

В «красной зоне» оказались почти все департаменты Франции. Увеличился не только территориальный охват, но и рост числа заболевших: накануне, 27 июля, в республике было зарегистрировано около 27 тысяч новых случаев COVID-19 (в среднем этот показатель равнялся в последнее время 19 тысячам).

Зато, добавил чиновник, теперь не такая большая доля среди заболевших тех, кому нужна госпитализация. Он связал этот феномен с положительным влиянием вакцинации.