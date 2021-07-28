Варшава, 28 июля, 2021, 17:12 — ИА Регнум. Разработчики из польской студии CD Projekt RED поздравили Виталину Бацарашкину с золотом на олимпиаде в Токио. Сообщение было опубликовано в официальном Twitter-аккаунте серии игр «Ведьмак».

Shooting-russia.ru Виталина Бацарашкина

https://twitter.com/witchergame/status/1420033801451888640

"Сталь для людей, серебро для монстров, а золото для Виталины Бацарашкиной. Поздравляем!», — пишут разработчики.

Напомним, что Бацарашкина выступала на олимпиаде с медальоном школы кота из серии популярных компьютерных игр «Ведьмак». Спортсменка призналась, что любит видеоигры — особенно франшизы «Ведьмак» и GTA.