Белгород, 28 июля, 2021, 17:14 — ИА Регнум. Ковёр с изображением Владимира Ленина выставил на продажу житель Белгорода. За узорчатое изделие он просит 600 тысяч рублей, сообщает 28 июля корреспондент ИА REGNUM.

Выпуски журнала Туркменистан на традиционном ковре

Объявление о продаже появилось на популярном сайте. За сутки его просмотрели более 500 человек.

«Продаю туркменский (текинский) ковер — портрет — В.И.Ленина ручной работы производства 20 годов», — пишет продавец. Он готов расстаться с раритетом за 600 тысяч рублей.

Ковёр с вождём мирового пролетариата стал вторым по стоимости в белгородском сегменте сайта объявлений. Самый дорогой продаёт житель Шебекино — за цветной орнамент в стиле жостовской росписи он планирует выручить 1,2 млн рублей