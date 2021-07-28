Токио, 28 июля, 2021, 17:11 — ИА Регнум. 28 июля мужская олимпийская сборная России по баскетболу 3×3 в финале Летних Олимпийских Игр в Токио 2021 потерпела поражение от сборной Латвии со счетом 18:21. Российские спортсмены завоевали серебряные медали.

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Состав сборной России по баскетболу 3×3: Станислав Шаров, Александр Зуев, Илья Карпенков, Кирилл Писклов.

В параллельном матче за третье место олимпийская сборная Сербии по баскетболу разгромила бельгийцев со счетом 21:10.

Сборная России с семью золотыми, десятью серебряными и шестью бронзовыми медалями идет на четвертой позиции в медальном зачете. Выше расположились олимпийские сборные США, Китая и Японии.

Летние Олимпийские Игры в Токио 2021 продлятся вплоть до восьмого августа.