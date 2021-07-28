Красногорск, 28 июля, 2021, 17:15 — ИА Регнум. С начала лета Подмосковье посетили порядка 3 млн человек. Об этом 28 июля сообщается на сайте правительства Московской области.

Pixel2013 Туризм

Всего же за летний период, по прогнозу регионального комитета по туризму, Подмосковье должны посетить 5 млн туристов. При этом в среднем граждане путешествуют по территории области от трех до пяти дней. В число самых популярных мест у туристов в Подмосковье входят Коломна, Зарайск, Сергиев Посад, Клин, парк «Патриот» в Кубинке.

«В Московской области на сегодняшний день работают сто туристических операторов. Поступательное увеличение туристического потока, числа коллективных средств размещения и их заполняемости простимулировало интерес у российских и иностранных туристов к региону», — отмечено в сообщении.