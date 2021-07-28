Шеффилд, Великобритания, 28 июля, 2021, 17:06 — ИА Регнум. Многопользовательский экшен Hood: Outlaws & Legends получил бесплатное обновление с новым игровым режимом. Об этом сообщалось в трейлере проекта, опубликованном 28 июля на YouTube-канале издательства Focus Home Interactive.

Дарья Антонова ИА REGNUM Компьютерные игры

В новом режиме под названием State Heist игрокам предстоит провернуть опасное ограбление, однако главную опасность на этот раз будут представлять не другие геймеры, а стражники под управлением компьютера. При этом своих товарищей по команде можно будет воскрешать на специальных точках возрождения.

Напомним, что релиз Hood: Outlaws & Legends состоялся 10 мая 2021 года. Игра получила смешанные отзывы от геймеров и критиков.