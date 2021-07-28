В прививочные пункты Башкирии поступила вакцина от COVID-19 «Спутник Лайт»
Уфа, 28 июля, 2021, 17:17 — ИА Регнум. Первая партия вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт» поступила в прививочные пункты Башкирии. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба республиканского министерства здравоохранения.
Иван Шилов ИА REGNUM
Вакцина
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Сообщается, что всего в регион поступило 18 308 доз этой вакцины. При этом каждый пункт вакцинации получил от 80 до 500 доз, в зависимости от числа закреплённых к нему жителей.
Отмечается, что вакцина «Спутник Лайт» преимущественно предназначена для ревакцинации граждан и будет использоваться по назначению врача.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии вакцинированным учителям пообещали премии.