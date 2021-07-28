Каракол, Киргизия, 28 июля, 2021, 17:04 — ИА Регнум. В пансионате «Золотые пески» на побережье Иссык-Куля в Киргизии накануне, 27 июля, произошел несчастный случай, в результате которого погиб 18-летний местный житель.

(сс) john panfilov Пляж озера Иссык-Куль

Купавшегося в озере молодого мужчину затянуло в водозаборную трубу аквапарка, работающего на территории курорта. Спасти его не удалось.

Тело погибшего парня смогли извлечь только после того, как экскаватор откопал пролегавшую под пляжем трубу и спасатели разрезали ее.

УВД Иссык-Кульской области возбудило уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Создание опасности для потребителей».

Отметим, по словам местных жителей, это уже не первое подобное чрезвычайное происшествие, случившееся из-за отсутствия решетки на трубе, по которой вода из Иссык-Куля поступает в аквапарк. Но до этого гибели отдыхающих удавалось избежать.