Лос-Анджелес, США, 28 июля, 2021, 17:04 — ИА Регнум. Джеймс Ганн подтвердил, что ведёт переговоры со студией DC по поводу нового кинопроекта. Публикацию он разместил 28 июля на своей twitter-странице.

Gage Skidmore Джеймс Ганн

Пользователь соцсети TheThinkerFr спросил режиссёра, общался ли он с представителями Warner Bros. и DC по поводу съёмок нового фильма, действие которого будет происходить во вселенной кинокомикса «Отряд самоубийц: Миссия навылет» и сериала «Миротворец». Ганн утвердительно ответил на его вопрос.

https://twitter.com/JamesGunn/status/1420103084093575168

Напомним, премьера фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» Джеймса Ганна состоится в России 5 августа 2021 года. Сериал «Миротворец» с Джоном Синой в главной роли потоковый сервис HBO Max начнёт показывать в январе 2022 года.