Москва, 28 июля, 2021, 16:58 — ИА Регнум. Турция заинтересована в том, чтобы усилить своё влияние на Крымском полуострове. Об этом 28 июля заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на телеканале «Россия 24».

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«Я думаю, что у Турции есть свои интересы, своя сфера влияния, которую они хотят распространить и на российский Крым. Но мне кажется, что время расставит всё по своим местам», — заявил Джабаров.

«Крым отошёл в состав России давным-давно, поэтому не могут об этом не помнить и турецкие руководители. Поэтому, если они хотят реально вкладываться в экономику Крымской Республики, Крыма и Севастополя, пожалуйста — торгово-экономические отношения мы готовы развивать. Но ни о каком политическом размене здесь речи не может идти», — указал он.

По его мнению, в Турции заговорили о возможной сделке просто ради того, чтобы исследовать реакцию крымской и в целом российской общественности.

«Я не исключаю возможности, что это просто пробный шар — посмотреть на реакцию. Какая реакция будет у России, какая реакция будет в самом Крыму», — отметил Джабаров.

Ранее профессор турецкого университета Малтепе в Стамбуле Хасан Унал заявил о том, что Москва и Анкара должны заключить соглашение по Крыму, которое подразумевает признание Россией Северного Кипра. Москва позже ответила, что российские регионы, включая Крым, никогда не будут предметом для сделок.