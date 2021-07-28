Москва, 28 июля, 2021, 16:58 — ИА Регнум. Ситуация с муссонными ливнями в Индии может отразиться на российском рынке чая осенью 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 июля заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии роста» Сергей Демин.

Couleur Чай

«О росте цен на чай заговорили еще в мае, когда в Индии разбушевался новый штамм коронавируса. На плантациях просто не было рабочих рук. А вот на засуху в Индии никак не пожаловаться — майский зной сменили муссонные ливни. Их масштаб мы прекрасно видим в новостных сводках. А ведь именно Индия — первый поставщик черного чая в Россию. Урожай индийских плантаций сократился, и сегодня вектор внимания сместился в сторону поставщиков из Шри-Ланки и Кении. Поэтому вероятно, что в начале осени возможны небольшие ценовые колебания», — сказал Демин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в РФ зафиксировали незначительное снижение стоимости чая.