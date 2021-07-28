Берлин, 28 июля, 2021, 16:57 — ИА Регнум. Лицемерием назвала критику «Северного потока — 2» странами Запада газета Frankfurter Allgemeine.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Правдивая ложь

В одном из материалов издания, посвящённых газопроводу, отмечается, что и США, и Великобритания, и Франция связаны с российским газовым и нефтяным бизнесом через свои газовые концерны, и в реальности заинтересованы в СП-2.

Более того, отмечается, что Берлину, договорившемуся с Вашингтоном, удалось убедить и Киев, пообещав ему крупные вложения в возобновляемые источники энергии. Украину заверили, отмечает издание, что истекающий в 2024 г. транзитный договор продлят на десять лет, так что страна будет и впредь ежегодно получать два-три миллиарда долларов транзитной пошлины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, комментируя договорённости США и Германии по СП-2, достигнутые неделю назад, замгоссекретаря Штатов по политическим делам Виктория Нуланд заявила, Вашингтон учёл риски «уязвимостей, которые создаёт» СП-2 Украине.