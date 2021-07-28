Тольятти, Самарская область, 28 июля, 2021, 17:20 — ИА Регнум. Индустриальный парк для пищевых производств намерены создать в Тольятти. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба городской администрации.

Пищевое производство. Япония

Сообщается, что новый пищевой кластер намерены построить в промзоне Автозаводского района.

«Мы прорабатываем возможность создания индустриального парка для пищевых производств в Тольятти. Сейчас уже подбираем инструменты поддержки, в том числе смотрим, каким образом можно использовать статус моногорода и Территории социально-экономического развития», — приводит пресс-служба слова министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области 19 инновационных проектов в сфере высоких технологий получат статус резидента «Жигулевской долины».