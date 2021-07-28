Москва, , 16:55 — REGNUM Россия способна полноценно развивать Крым, даже если его возвращение в состав России не признает международное сообщество. Об этом 28 июля заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на телеканале «Россия 24».

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«Крым не нуждается в международном признании. Крым не является субъектом международного права, Крым является субъектом Российской Федерации. А сама Российская Федерация — общепризнанное государство и имеет все полномочия», — заявил Джабаров.

«В 1940 году, в состав Советского Союза вошли добровольно Эстония, Латвия и Литва, это вхождение вплоть до распада Советского Союза в 1991 году никто не признавал на Западе. Однако это не мешало этим республикам развиваться и Советскому Союзу проводить активную международную политику. Поэтому, я думаю, этот вопрос обсуждению даже не подлежит», — пояснил он.

Ранее профессор турецкого университета Малтепе в Стамбуле Хасан Унал заявил о том, что Москва и Анкара должны заключить соглашение по Крыму, которое подразумевает признание Россией Северного Кипра. Москва позже ответила, что российские регионы, включая Крым, никогда не будут предметом для сделок.