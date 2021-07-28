Москва, 28 июля, 2021, 16:55 — ИА Регнум. Россия способна полноценно развивать Крым, даже если его возвращение в состав России не признает международное сообщество. Об этом 28 июля заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Крым не нуждается в международном признании. Крым не является субъектом международного права, Крым является субъектом Российской Федерации. А сама Российская Федерация — общепризнанное государство и имеет все полномочия», — заявил Джабаров.

«В 1940 году, в состав Советского Союза вошли добровольно Эстония, Латвия и Литва, это вхождение вплоть до распада Советского Союза в 1991 году никто не признавал на Западе. Однако это не мешало этим республикам развиваться и Советскому Союзу проводить активную международную политику. Поэтому, я думаю, этот вопрос обсуждению даже не подлежит», — пояснил он.

Ранее профессор турецкого университета Малтепе в Стамбуле Хасан Унал заявил о том, что Москва и Анкара должны заключить соглашение по Крыму, которое подразумевает признание Россией Северного Кипра. Москва позже ответила, что российские регионы, включая Крым, никогда не будут предметом для сделок.