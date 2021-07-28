Москва, 28 июля, 2021, 16:55 — ИА Регнум. Маловероятно, что РФ столкнется с сильным подорожанием кофе в августе 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 июля заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии роста», предприниматель Сергей Демин. Так он прокомментировал прогнозы о том, что кофе в РФ может подорожать из-за засухи в Бразилии.

Couleur Кофе

«Я уверен, что серьезного подорожания быть не должно. Оптовики существенно запаслись кофе еще в начале пандемии в ожидании ажиотажного спроса и снижения объемов производства из-за недостатка рабочих рук на кофейных плантациях, — сказал Демин. — Кофе — тот продукт, который во многом зависит от климатических условий. Конечно, аграрии научились культивировать более устойчивые сорта, но тем не менее температура, влажность, состав почв — ключевые условия для получения хорошего урожая. Поэтому засуха может существенно повлиять на отпускные цены. Помимо этого, пандемия, рост цен на логистические услуги и упаковку тоже вполне могут добавить своего негатива в этот процесс».

К счастью, как уточнил эксперт, не только Бразилия поставляет кофе на мировой рынок.

«Вьетнам, Колумбия, Эфиопия тоже удерживают значительную долю. В Россию больше всего кофе привозят индийские и вьетнамские компании», — сказал Демин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что цены на кофе в России могут подняться на 10−12%.