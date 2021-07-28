Мурманск, 28 июля, 2021, 16:54 — ИА Регнум. Мурманские студенты смогут получить место в общежитии только при наличии сертификата о вакцинации против коронавируса. Несовершеннолетних и тех, кто имеет медицинские противопоказания к прививке, новые правила не коснутся. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Дарья Драй ИА REGNUM У общежития

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«Министерству образования и науки Мурманской области поручено проработать с руководством колледжей и вузов вопрос широкого информирования студентов, абитуриентов и их родителей об условиях заселения до начала приёмной кампании», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области вакцинацию от COVID-19 завершили 133,5 тысяч человек.