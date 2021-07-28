Москва, , 16:50 — REGNUM Предложение из Турции о признании Анкарой Крыма не принесёт ни для России, ни для Крыма никакой пользы. Об этом 28 июля заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на телеканале «Россия 24».

«Крым не нуждается в международном признании. Крым не является субъектом международного права, Крым является субъектом Российской Федерации. А сама Российская Федерация — общепризнанное государство и имеет все полномочия», — заявил Джабаров.

Ранее профессор турецкого университета Малтепе в Стамбуле Хасан Унал заявил о том, что Москва и Анкара должны заключить соглашение по Крыму, которое подразумевает признание Россией Северного Кипра. Москва позже ответила, что российские регионы, включая Крым, никогда не будут предметом для сделок.