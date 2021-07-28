Ярославль, 28 июля, 2021, 16:50 — ИА Регнум. В Ярославле суд не стал продлевать арест бывшему директору АО «Вознесенский» Сергею Бакшину, обвиняемому в получении взятки. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Ярославский областной суд.

City-yaroslavl.ru Сергей Бакшин

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Бакшин был задержан 29 апреля сотрудниками УФСБ по Ярославской области. Он обвиняется в получении взятки от одного из предпринимателей, причём речь шла о его работе заместителем директора в АО «Центр». Сергей Бакшин находился под арестом до 28 июля 2021 года.

«Постановлением Фрунзенского районного суда г. Ярославля от 27.07.2021 отказано в удовлетворении ходатайства следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Сергея Бакшина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере), избрана в мера пресечения в виде запрета определенных действий», — сообщается в судебном решении.

Также Бакшин ранее являлся советником мэра Ярославля, но, по информации городских властей, лишился этого статуса ещё до задержания.