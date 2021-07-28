Москва, 28 июля, 2021, 16:49 — ИА Регнум. Предложение из Турции о признании Северного Кипра Россией за признание Крыма Турцией не выглядит равноценным обменом. Об этом 28 июля заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Что касается Северного Кипра, то в 1960-м году, когда Кипр стал независимым от Великобритании, был подписан договор о гарантиях, и гарантом стала сама Британия, Турция и Греция… и когда в 1974 году на Кипре произошёл военный переворот, участники, которые заявили о присоединении к Греции, воспользовавшись этим договором, Турция ввела войска на территорию Северного Кипра», — заявил Джабаров.

«Что касается Крыма, Крым вошёл в состав Российской Федерации на условиях референдума, а до этого он был в составе России более 300 лет. Поэтому говорить о том, что можно как-то провести такой размен?» — указал он.

Ранее профессор турецкого университета Малтепе в Стамбуле Хасан Унал заявил о том, что Москва и Анкара должны заключить соглашение по Крыму, которое подразумевает признание Россией Северного Кипра. Москва позже ответила, что российские регионы, включая Крым, никогда не будут предметом для сделок.