Москва, 28 июля, 2021, 16:48 — ИА Регнум. До конца сентября 2021 года планируется завершить реконструкцию станции Апрелевка, которая станет конечной на МЦД-4. Об этом сообщили 28 июля в пресс-службе МЖД.

Mosreg.ru Поезд. МЦД

Сейчас на станции Апрелевка начался завершающий этап работ по реконструкции. Строители приступили к остеклению фасада пассажирского вестибюля-конкорса, обустраивают сход с него на первую платформу. Также в пассажирском вестибюле проводятся отделочные работы.

Реконструкция станции проводится с 2019 года. Кроме неё, до конца 2021 года планируется реконструировать и построить ещё несколько станций будущего диаметра. В том числе будет завершён ремонт и другой конечной станции — Железнодорожная.