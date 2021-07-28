Екатеринбург, 28 июля, 2021, 16:56 — ИА Регнум. В Екатеринбурге задержали мужчину с оружием, который гулял по микрорайону Мичуринский. О задержании сообщил журналистам начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Specna-Arms Страйкбол

На гражданина пожаловались жители микрорайона, испугавшись возможной угрозы. Полицейские задержали мужчину и изъяли предмет, похожий на автоматическое оружие — автомат для игры в страйкбол. «Это не боевое оружие», — уточнил Горелых.

Задержанный является уроженцем Красноярского края, в Екатеринбурге мужчина снимал квартиру.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в 25 регионах России прошли спецоперации против подпольных оружейников.