Токио, 28 июля, 2021, 16:46 — ИА Регнум. 28 июля женская олимпийская сборная России по баскетболу 3×3 завоевала первые в истории серебряные медали. В финале Олимпийских игр 2021 в Токио российские спортсменки уступили американкам со счетом 15:18.

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В параллельном матче за бронзовые медали олимпийская сборная Китая минимально обыграла сборную Франции со счетом 16:14.

На данный момент олимпийская сборная России идет на четвертом месте в медальном зачете текущей Олимпиады. Российские спортсмена завоевали 7 золотых, 9 серебряных и 6 бронзовых медалей.

Летние Олимпийские игры в Токио 2021 продлятся вплоть до восьмого августа.