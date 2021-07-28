Бишкек, 28 июля, 2021, 16:45 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов Киргизии задержали жителя Чуйской области вырастившего у себя на ферме 722 куста конопли. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел республики.

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Общий вес изъятых у него наркосодержащих растений составил около 178 килограммов.

Против 45-летнего мужчины, занимавшегося выращиванием и производством наркотиков, возбудили уголовное дело по статье «Незаконное изготовление наркотических средств без цели сбыта».

Теперь ему грозит от пяти лет до семи с половиной лет тюремного заключения.