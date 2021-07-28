Самара, 28 июля, 2021, 17:17 — ИА Регнум. Более одного миллиона тонн зерна собрали аграрии в Самарской области. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба областного правительства.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Зерно

Сообщается, что средняя урожайность составляет 20,2 центнера с гектара. Лидерами по урожайности (25 центнеров с гектара) являются Кинельский, Волжский и Ставропольский районы.

«В общем объеме намолота 84% занимает озимая пшеница», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что аграрии области также ведут уборку яровых зерновых культур.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что аграрии в Самарской области засеяли сельскохозяйственными культурами 2150 тысяч га