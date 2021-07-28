Санкт-Петербург, 28 июля, 2021, 16:59 — ИА Регнум. Бывшему главному нефрологу Санкт-Петербурга Александру Земченкову, который является единственным фигурантом уголовного дела об убийстве его жены Ирины, совершенном в 2010 году, предъявлено обвинение в лишении женщины жизни из корыстных побуждений.

Mariin.ru Александр Земченков

Это «утяжеляет» характер обвинения и может привести к назначению судом пожизненного заключения, сообщает 28 июля ТАСС со ссылкой на адвоката врача Сейрана Арутюняна, знакомого с обвинительным заключением.

По словам адвоката, следствие считает, что убийство жены Земченков совершил «с целью распоряжения квартирой».

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Отметим, после задержания в марте 2021 года Земченков признался в непреднамеренном убийстве своей супруги, однако спустя несколько недель после дачи признательных показаний отказался от них, заявив, что он их давал под давлением.

Врач Ирина Земченкова бесследно исчезла в феврале 2010 года, тело ее так и не было найдено. По версии следствия, Земченков убил жену в их квартире, расчленил тело и разбросал его по разным мусорным контейнерам. Расследование дела об исчезновении Ирины Земченковой долгие годы не приносило результата, пока на прием к председателю СК РФ Александру Бастрыкину не пришел отец женщины Геннадий Кононов.