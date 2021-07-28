Ярославль, 28 июля, 2021, 16:44 — ИА Регнум. Компания ПАО «ТГК-2» подвела итоги первого этапа по оснащению многоквартирных домов Ярославля устройствами сбора и передачи данных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самой компании.

Yarregion.ru Теплоузел

Устройства подключаются к узлам учёта тепловой энергии, собирают информацию о режиме теплоснабжения дома и дистанционно передают её в ресурсоснабжающую организацию. Всего в ходе первого этапа такие приборы были установлены более чем в 800 многоквартирных домах.

Специалисты Ярославских тепловых сетей ПАО «ТГК-2» теперь могут в режиме реального времени видеть весь процесс тепло‑ и горячего водоснабжения каждого конкретного многоквартирного дома и оперативно предпринимать необходимые меры в случае изменения параметров. Это позволяет энергетикам повысить качество обеспечения потребителей.

«Данные мероприятия позволят контролировать параметры качества теплоносителя в режиме реального времени, а управляющим компаниям снизит трудозатраты на ежемесячное снятие показаний с общедомовых приборов учета. Также, хочу отметить, внедрение автоматизированной информационно измерительной системы сведет к минимуму объём перерасчетов, связанных с несвоевременным снятием показаний общедомовых приборов учёта и передачей их в адрес ресурсоснабжающей организации, а в перспективе компания планирует перейти на работу с управляющими компаниями и другими потребителями в электронном формате, минимизировав бумажный документооборот», — сообщил директор Ярославских тепловых сетей ПАО «ТГК-2» Михаил Абабков.

Всего к единой информационной системе будет подключено почти три с половиной тысячи теплосчётчиков, расположенных в подвальных помещениях многоквартирных домов, на объектах социальной сферы и предприятиях. На реализацию данного проекта ТГК-2 планирует инвестировать порядка 70 млн рублей.

Подрядной организацией для реализации данного проекта выступило ПАО «Ростелеком». Для создания АИИС «Ростелеком» использует собственную магистральную сеть передачи данных, облачную инфраструктуру, комплексные ИТ-решения.

Новая система позволит существенно упростить работу энергетиков. Ведь сейчас в Ярославле в домах и зданиях используется 60 разных типов теплосчётчиков. Для считывания данных с каждого из них требуется специальная аппаратура, выход людей на место. С внедрением автоматизированной информационной системы вся информация доступна на экране монитора в режиме реального времени.

Важно отметить, что устройства для дистанционного сбора и передачи данных устанавливаются в многоквартирных домах в целях повышения эффективности работы общедомовых приборов учета и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.