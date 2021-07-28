Токио, 28 июля, 2021, 16:43 — ИА Регнум. Мобильная игра Dr. Mario World будет закрыта 1 ноября 2021 года. Об этом 28 июля сообщает издание Kotaku.

Joseph Redfield Super Mario

При заходе в игру после 1 ноября геймеры увидят сообщение «об окончании обслуживания». Конкретные причины закрытия проекта не называются.

Напомним, что релиз Dr. Mario World состоялся 10 июля 2019 года. Игра была доступна на устройствах с операционными системами Android и iOS.