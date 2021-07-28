Волгоград, 28 июля, 2021, 16:40 — ИА Регнум. Подозреваемых в организации контрабанды наркотиков растительного происхождения и их сбыте на территории ряда субъектов России задержали полицейские Волгоградской области. Во время обысков у злоумышленников изъято более 25 кг подготовленных к продаже запрещённых веществ, сообщает 28 июля пресс-служба регионального УМВД.

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На след преступной группы оперативники вышли в апреле 2020 года, когда в Краснооктябрьском районе Волгограда был задержан с поличным один из участников криминального бизнеса. Он входил в состав одного из трёх сообществ, которые распространяли наркотики на территории Волгоградской области, а также в Краснодаре и Санкт-Петербурге.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий был задержан ещё 21 подозреваемый. В общей сложности у них изъято более 25 кг подготовленных к продаже наркотиков.

Всех подозреваемых на время расследования уголовного дела суд заключил под стражу, им предъявлены обвинения.