Варшава, 28 июля, 2021, 16:38 — ИА Регнум. В Steam состоялся полноценный релиз игры Chernobylite польской студии The Farm 51. Информация была опубликована 28 июля на странице проекта.

Chernobylite

Chernobylite вышла в формате раннего доступа (находится в разработке, но доступна геймерам) 16 октября 2019 года. Она представляет собой научно-фантастическую ролевую экшн-игру с элементами survival horror (выживание в атмосфере фильмов ужасов), действие которой происходит в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС (ЧАЭС). До 4 августа 2021 года The Farm 51 предлагает приобрести игру со скидкой.

Напомним, авторы Chernobylite отмечают, что при разработке игры они использовали технологию 3D-сканирования, что позволило создать «невероятно реалистичную» модель зоны отчуждения ЧАЭС. Геймерам предлагается выступить в роли физика Игоря Химинюка, который спустя 30 лет после аварии пытается узнать, куда исчезла его невеста.